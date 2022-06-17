Diyarbakır'da 12 katlı binada yangın; 9 kişi dumandan etkilendi - Haberler

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Diyarbakır'da 12 katlı binada yangın; 9 kişi dumandan etkilendi

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Diyarbakır'da 12 katlı binada yangın; 9 kişi dumandan etkilendi

DİYARBAKIR'da, 12 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

DİYARBAKIR'da, 12 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Binada mahsur kalan 20 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'ndeki sitede bulunan 12 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye biri 42 metre hidrolik merdivenli araç olmak üzere çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aşağı katlardaki dairelerde oturanlar, binadan kendileri çıkarken, üst katlarda mahsur kalan, aralarında çocuk ve engellilerin de bulunduğu 20 kişi ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 9 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede yangının, oturma odasında elektrik kontağı nedeniyle çıktığı belirlendi.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Yenişehir İtfaiye Güncel Haberler

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