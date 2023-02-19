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Diyarbakır'da 1110 bina acil yıkılacak

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Diyarbakır'da 1110 bina acil yıkılacak

DİYARBAKIR'da, depremler sonrası 45 bin 149 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 1110 binanın acil yıkılması gerektiği belirtildi.

DİYARBAKIR'da, depremler sonrası 45 bin 149 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 1110 binanın acil yıkılması gerektiği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışması devam ediyor. Kent genelinde çalışan ekipler bugüne kadar 45 bin 149 binada hasar tespiti yaptı. Bu çalışmalarda 1110 binanın (8 bin 284 ev) acil yıkılacak ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 1044 binanın (12 bin 106 ev) orta hasarlı, 10 bin 977 binanın ise az hasarlı olduğu belirlendi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Kahramanmaraş Diyarbakır Güncel Haberler

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