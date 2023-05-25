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Diyarbakır'da 11 Yıldır Aranan Kişi Yakalandı

Diyarbakır'da 11 Yıldır Aranan Kişi Yakalandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da 11 yıldır aranan kişi ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan yakalandı.

Diyarbakır'da 11 yıldır aranan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 11 yıldır aranan C.D. yakalandı.

C.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

Diyarbakır Jandarma Güncel Haberler

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