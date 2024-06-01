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Diyarbakır'da 11 yıl sonra aranan suç örgütü üyesi yakalandı

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Diyarbakır'da 4'ü 'tasarlayarak öldürme' olmak üzere 45 suçtan aranan Engin A., 11 yıl sonra düzenlenen operasyonla yakalandı. Engin A.'nın çeşitli suçlardan arandığı ve tutuklandığı belirtildi.

DİYARBAKIR'da 4'ü 'tasarlayarak öldürme' olmak üzere 45 suçtan aranan Engin A. (48), 11 yıl sonra Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla saklandığı evden çıkarken yakalandı.

Kentte, 2013 yılında polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplum üzerinde korku ve panik ortamı oluşturarak çıkar sağlayan suç örgütünün 22 üyesi tutuklandı. O dönem yapılan araştırmada firari olan örgütü üyesi Engin A.'nın Rifai Burak ve Şaban Ayazgün isimli kişileri tasarlayarak öldürme, 8 tehdit, 1 ateşli silahla yaralama, 1 silahlı eylem hazırlığı, 3 silahlı eylem, 3 yağma, 2 hürriyetten yoksun bırakma, 12 uyuşturucu madde sevkiyatı, 2 ihaleye fesat karıştırma, 3 gümrük kaçağı telefon ele geçirilmesi, 4 sahte kimlik bulundurma olayına karıştığı tespit edildi. JASAT ekipleri, Engin A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

TAKİP EDİLEN FİRARİ ŞÜPHELİ, EVDEN ÇIKTIĞI SIRADA YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda, Engin A.'nın saklandığı ev belirlendi. 11 yıl 3 ay 26 gün kaçan Engin A., yol üzerinde de tedbir alan ekipler tarafından, evden çıktığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) işleminde Engin A. hakkında 'kamu görevlisine direnerek görevi yaptırmamak' suçundan 2, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan da 2 olmak üzere 4 kaydının daha olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Engin A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber ve Kamera: Burak EMEK,Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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