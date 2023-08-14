Diyarbakır'da 11 Milyon Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen narko-terör operasyonunda 11 milyon 185 bin 414 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da düzenlenen narko-terör operasyonu çerçevesinde 11 milyon 185 bin 414 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan narko-terör operasyonu ve yol kontrol noktasında gerçekleştirilen aramada; 11 milyon 185 bin 414 kök kenevir bitkisi, 215 bin kök skunk bitkisi, 275 kilo 200 gram kubar esrar, 84 kilogram toz esrar ve 310 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. - DİYARBAKIR