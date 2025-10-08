Haberler

Diyarbakır'da 11 Düzensiz Göçmen Kamyonette Yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da bir kamyonetin gizli bölmesinde 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İki göçmen kaçakçısı gözaltına alındı ve tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1 Ekim'de çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, fan ve klima düzeneğinin bulunduğu gizli bölmede, 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı, kamyonete el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
