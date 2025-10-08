Diyarbakır'da 11 Düzensiz Göçmen Kamyonette Yakalandı

Diyarbakır'da bir kamyonetin gizli bölmesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1 Ekim'de çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, fan ve klima düzeneğinin bulunduğu gizli bölmede, 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı, kamyonete el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.