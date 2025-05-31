Diyarbakır'da 100 Milyon TL Değerinde 1220 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 100 Milyon TL Değerinde 1220 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda dronla tespit edilen 1220 kök kenevir ele geçirildi. Piyasa değeri 100 milyon liradan fazla olan kenevirlerin, 300 kilogram esrar üretilebileceği belirtildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda dronla tespit edilen, piyasa değeri 100 milyon liradan fazla olan ve 300 kilogram esrar üretilebilecek 1220 kök kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dicle Nehri'nin Bismil ilçesinde bulunan kısmında dron ile yaptığı çalışmada, suyun debisinden kaynaklı oluşan adacıklarda kenevir ekimi yapılan arazileri tespit etti. Ekipler, uyuşturucu ekilen alana bot ve traktör ile ulaştı. 2 farklı noktada tespit edilen arazilerde yapılan operasyonda, piyasa değeri 100 milyon liradan fazla olan ve 300 kilogram esrar üretilebilecek 1220 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler, ekipler tarafından yakılarak imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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