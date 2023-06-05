Diyarbakır'da 100 Kilo Toz Esrar Bulundu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ağaçlık alanda 100 kilo toz esrar bulundu. Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında yapılan arama-tarama faaliyeti sonucunda ele geçirilen esrar muhafaza altına alındı.