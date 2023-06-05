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Diyarbakır'da 100 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da 100 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Diyarbakır'da polisin takibi sonucu yakalanan bir taksici gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 100 kilo esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da taksisiyle uygulama noktasından kaçan, polisin takibi sonucu yakalanan M.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 100 kilo esrar ele geçirildi.

Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir taksi durduruldu. Ekipler, yöneldiği sırada sürücü M.K., aracını hareket ettirdi. Polislerin peşine düştüğü taksi, Bağlar ilçesinde önü kesilerek durduruldu, M.K. gözaltına alındı. Takside yapılan aramada paketlenmiş halde 100 kilo esrar ele geçirildi. Ekipler, sürücü M.K.'yi ve ele geçirilen esrarı işlemlerin ardından Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. M.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

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