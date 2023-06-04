Diyarbakır'da 100 Kilo Esrar Ele Geçirildi

DİYARBAKIR'da ihbar üzerine bir dükkana yapılan baskında, 9 valiz içerisinde 100 kilo esrar ele geçirildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, lüks bir otomobilden boş bir dükkana valiz taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gidip, kepengin yarısını açık gören polis, dükkandan sesler geldiğini fark edince içeri seslendi. Dükkandaki F.B. ise bunun üzerine kepengi ve kapıyı açtı. Polisi karşısında gören F.B., kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine düşen polis, F.B.'yi takip edip, yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkanda yapılan aramada 9 valiz içerisinde 100 kilo esrar ele geçirildi. F.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.