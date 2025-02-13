AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Diyarbakır'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan L.K. firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen çalışmalarda hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
img

TÜSİAD toplantısında gündem yaratan sözler! İlk yorum Özel'den geldi
img

Günün kahramanı Diyarbakır'dan
img

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Belediye Meclis Üyesi'nin kızı terörist çıktı! 'Hatıra' fotoğrafları bile var

Meclis üyesine sahip çıkan başkanı zora sokacak kare

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.