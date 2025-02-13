Diyarbakır'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen çalışmalarda hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.