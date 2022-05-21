Suç makinesi kadını JASAT yakaladı - Haberler

Diyarbakır'da hakkında uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlamaları olan A.E. isimli kadını JASAT ekipleri yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde, yapılan titiz çalışmalar devam ediyor. Hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından olmak üzere toplam 2 ayrı suç dosyasından 10 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli kadın şüpheli, Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Güncel