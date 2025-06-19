Diyarbakır'da 10 Yaşındaki Kız Çocuğunun Cansız Bedeni Bulundu

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Yasemin Y.'nin cesedi, oturduğu sitenin yangın merdiveninde bulundu. Olayla ilgili kuzeni M.Ç. gözaltına alınarak tutuklandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 10 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni oturduğu sitedeki bir binanın yangın merdiveninde bulundu.

Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitede oturan aile, dün akşam kızları Yasemin Y'nin (10) kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ve vatandaşlarca çevrede arama başlatıldı.

Çalışmalar sonucu Yasemin Y'nin cesedi, oturduğu sitenin bir başka bloğunun 2. katındaki yangın merdiveninde bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aynı binada oturan maktulün 17 yaşındaki kuzeni M.Ç. gözaltına alındı.

Söz konusu şüpheli kızın evindeki aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile altı kanlı ayakkabı ve kanlı ıslak mendil bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç. adliyeye çıkarıldı.

M.Ç, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

M.Ç'nin sorgusunun devam ettiği sırada, 17 yaşındaki kuzeni İ.Y.T. de gözaltına alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.Ç. "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı, İ.Y.T. ise hakkında "konutunu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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