Diyarbakır'da 10 Kasım Ara Tatiline Tepki

(DİYARBAKIR) - Okullarda ara tatilin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm gününe denk getirilmesine Diyarbakır'da da CHP'lilerin tepkisine neden oldu. CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt, 10 Kasım gününün tatil edilmesinin tesadüf olmadığın ifade ederek, "Bu yalnızca bir planlama tercihi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilinin 10-15 Kasım tarihleri arasına uygulanması, Diyarbakır'da da tepkilere neden oldu.

CHP'li bir grup, merkez Bağlar ilçesindeki Ali Kuşçu İlkokulu önünde bir araya gelerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılı nedeniyle anma programı düzenledi.

CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt, Ali Kuşçu İlkokulu önünde yaptığı açıklamada, 10 Kasım'ın yalnızca bir anma günü değil, Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma ve mirasına sahip çıkma günü olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım'ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirlediğini aktaran Kurt, "Oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana kasım ayında yapılan ara tatil 10 Kasım'a ve Atatürk'ü anma haftasına denk getirilmiyordu. Ancak Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, kurucumuz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başladı" diye konuştu.

"10 Kasım bir tatil günü değildir"

10 Kasım'ın tatil edilmesinin tesadüf olarak görmediğini dile getiren Kurt, şunları söyledi:

"Bu yalnızca bir planlama tercihi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır. 10 Kasım bir tatil günü değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür. Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı, unutmayacak. Cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacak.

Okullarda, sınıflarda, bahçelerde, sokaklarda öğrencilerle, çocuklarla, gençlerle birlikte yapılan her tören, okunan her şiir, her saygı duruşu yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe verilmiş bir sözdür. Başöğretmenimiz Atatürk'ün ülkemiz için hayal ettiği "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" neslin yetişmesi için atılan bir adımdır. Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkma görevidir. Bugün burada hep birlikte diyoruz ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbimizden silemezsiniz. Cumhuriyet değerlerini eğitimden çıkaramazsınız. 10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz."

Konuşmaların ardından Ali Kuşçu İlkokulu önünde, Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.