Diyarbakır'da 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Aziz Aslan - Güncel
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Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"Hırsızlık" suçundan 1 yıldır aranan ve hakkında 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu tespit edildi.
Operasyonla yakalanan V.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Aziz Aslan - Güncel