Diyarbakır'da 1. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi Düzenlendi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) "1. Uluslararası Toplum ve Ruh Sağlığı Kongresi" düzenlendi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen kongre 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde başladı.

Kongrenin açılışında konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, kongrenin toplumu derinden sarsan travmatik olayların tüm boyutlarıyla ele alınacağı önemli bir toplantı olacağını söyledi.

Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Eronat, şunları kaydetti:

"Doğal afetler, şiddet, maruz kaldığımız bireysel ve toplumsal travmalar, çocuk ihmali ve istismarı, kadın cinayetleri gibi üzücü olaylar toplumumuzun ruh sağlığına ciddi zarar vermektedir. Ruh sağlığı profesyonelleri olarak sizler, bu zorlu süreçlerde toplumumuza yardımcı olma görevini üstleniyorsunuz. Bireylerin yaşadığı travmaları anlama, iyileştirme ve onları güçlendirme sorumluluğu sizlerin omuzlarındadır. Kongremizin ana teması olan 'Doğal Afet ve Diğer Etkileriyle Travma' başlığı altında, sadece doğal afetlerin değil, aynı zamanda toplumsal travmaların tüm boyutlarını kapsamlı bir şekilde tartışacaksınız. Siz değerli katılımcılarımızın katkılarıyla hem bireysel hem de toplumsal düzeyde daha dirençli ve sağlıklı bir toplum inşa etme yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum."

Kongre Düzenleme Kurulu başkanlarından Doç. Dr. Özlem Tolan da kongrede ana temanın "Doğal Afet ve Diğer Etkileriyle Travma" olarak belirlendiğini belirtti.

Doç. Dr. Özgür Altındağ ise son yıllarda yaşanan doğal afetler, savaşlar, salgınlar ve toplumsal travmaların herkese, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattığını aktardı.

Altındağ, "Birbirimizden ne kadar uzakta olursak olalım, aynı acılarla sarsıldık aynı endişeleri paylaştık. Bu zorlu süreçlerde gördük ki ruh sağlığı, sadece bireysel bir mesele değil aslında toplumsal bir iyilik hali ve bir dayanışma meselesi aynı zamanda. İşte bu yüzden buradayız. Hepimiz olumsuzlukları oluşmadan engellemek, iyilik halini güçlendirmek ve toplumsal dayanıklılığı artırmak için bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Türk PDR Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Uzman Psikoloji Danışmanı Hayriye Erçetin Altındağ da yaşanılan olumsuz durumların derin yaralar açtığını belirterek, bu yaraların sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da insanları yıprattığını aktardı.

Altındağ, "Bizler, ruh sağlığı profesyonelleri olarak, bu acılar karşısında dayanışmanın, şefkatin ve iyileşmenin gücüne inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, "Travmada Belirsizlikle Barışmak; Kaygı ve Endişe Yönetmek" konulu konferans verdi.

Kongreye, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.