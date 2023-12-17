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Diyarbakır'da 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali Başlıyor

17 Aralık 2023 19:06 Güncelleme: 19:08 Abone Ol

Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenecek olan 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali, 18-20 Aralık tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Festival, sinema ve akademi dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek ve Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.