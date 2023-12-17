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Diyarbakır'da 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali Başlıyor

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Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenecek olan 1. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali, 18-20 Aralık tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Festival, sinema ve akademi dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek ve Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Diyarbakır'da "1.Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzenlenecek.

Sinema Araştırmacıları Kültür ve Sanat Derneği tarafından 18-20 Aralık'ta düzenlenecek festival, sinema ve akademi dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek.

Sinemaseverleri Diyarbakır'da buluşturacak festival, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak.

Kaynak: AA / Güncel

Film Festivali Diyarbakır Dicle Haberler

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