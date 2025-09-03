Diyarbakır'da 1. SineAkademi Uluslararası Sinema ve Medya Çalışmaları Kongresi Başladı

Diyarbakır'da 1. SineAkademi Uluslararası Sinema ve Medya Çalışmaları Kongresi (SineMed) başladı.

Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Dicle Üniversitesi ve Sineakademi Derneği işbirliğiyle DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen kongrede "aile" teması çerçevesinde hem çevrim içi hem de yüz yüze gerçekleştirilecek oturumlarla 42 bilimsel bildiri üç gün boyunca katılımcılara sunulacak.

Kongrenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, kongrede kültürün ve sanatın düşünsel temellerini konuşacaklarını belirtti.

Kültürün, geçmişin mimarı değil aynı zamanda geleceğin inşasında yol gösterici bir ışık olduğunu dile getiren Tekin, sanatın da bu ışığın dili ve toplumun vicdanı olduğunu ifade etti.

Tekin, "Sinema, insanı, toplumu ve mekanı yeniden sorgulatan bir aynadır. Sinema ve medya Diyarbakır'ın da sesini, renklerini, hikayelerini ve insanlarını hem ulusal hem de uluslararası arenaya taşımada eşsiz bir rol oynamaktadır. Bu topraklarda üretilen her film, çekilen her fotoğraf, yazılan her bir senaryo geleceğe bırakılan kültürel bir miras olacaktır. Bu çabalara her zaman destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kongrenin başkanlığını yapan DÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe de Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel dokusuyla önemli bir şehir olduğunu belirtti.

Akmeşe, kongre ile kentte bilim ve sanat alanında buluşma platformu oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Destekçilerimizle bugün bir arada olmayı başardık. İlkler her zaman heyecan vericidir. Sinema ve medya çalışmaları sadece gösterim ve haber akışı değil aslında toplumsal yaşantımızı şekillendiren önemli araçlardır. Bu konuları burada konuşmak ve tartışmak hepimizin gelecek vizyonuna katkı sunacak. Kongre bunun ilk ayağı. Diyarbakır'ı akademik, sanatsal, uluslararası platformda tanıtmak için kendi kulvarımızda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun ise kongreye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kongrenin üniversiteye ve kente hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, kongreye katkı sunan kurumların temsilcilerine plaket takdim edildi.

Daha sonra kongrede oturumlara geçildi.

Kongreye, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, AK Parti İl Başkanı Ömer İler de katıldı.