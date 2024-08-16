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Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir bitkisi, 241 bin kök skunk bitkisi ve 29 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir bitkisi, 241 bin kök skunk bitkisi ve 29 kilogram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Kayacık, Yalaza, Ortaç, Arıklı, Kabakaya, Dibek, Çağdaş ve Yolçatı mahallelerinde 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ali Okatan' Narko-Terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda; 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir bitkisi, 241 bin kök skunk bitkisi ve 29 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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