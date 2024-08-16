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Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir, 241 bin kök skunk, 29 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir, 241 bin kök skunk, 29 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 15 Ağustos'ta, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice'nin Kayacık, Yalaza, Ortaç, Arıklı, Kabakaya, Dibek, Çağdaş ve Yolçatı mahallelerinde düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ali Okatan Narko-Terör Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 1 milyon 416 bin 420 kök kenevir, 241 bin kök skunk, 25 kilogram kubar ve 4 kilogram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kenevir ve skunk, numune alınmasının ardından imha edildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Kenevir Lice Güvenlik Terör Güncel Haberler

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