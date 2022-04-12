Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Mahabad Bulvarı'nda 5 Nisan'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 1 zanlının da yakalandığı kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında zanlılar M.K. ve B.K, olayda kullandıkları değerlendirilen silahlarıyla birlikte polise teslim oldu.
Mahabad Bulvarı'ndaki kahvehaneye 5 Nisan'da otomobilden inen kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlar aynı otomobille olay yerinden kaçmıştı. Saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.