Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu - Haberler

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Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu

AA - Aziz Aslan - Güncel
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kahvehane saldırısına ilişkin 2 zanlı teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Mahabad Bulvarı'nda 5 Nisan'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 1 zanlının da yakalandığı kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında zanlılar M.K. ve B.K, olayda kullandıkları değerlendirilen silahlarıyla birlikte polise teslim oldu.

Mahabad Bulvarı'ndaki kahvehaneye 5 Nisan'da otomobilden inen kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganlar aynı otomobille olay yerinden kaçmıştı. Saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır, Mahabad, Nisan, Güncel, Haberler

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