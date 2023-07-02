Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza: Cipin sürücüsü tutuklandı

Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, cipin sürücüsü B.P'nin neden olduğu çarpışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.P tutuklandı.

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazaya neden olduğu iddiasıyla cipin sürücüsü tutuklandı.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda, 30 Haziran'da, B.P'nin kullandığı 34 BGR 221 plakalı cipin, O.E. yönetiminde seyir halindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişinin ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, tedavisinin ardından gözaltına alınan cipin sürücüsü B.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç, daha sonra bir markete girmiş, yaya A.G. hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.