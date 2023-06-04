Diyarbakır Çüngüş'te 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde saat 01.25’te, 7 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde saat 01.25'te, 7 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bugün saat 01.25'te, 7 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin 5 kilometre derinlikte, 4.2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.