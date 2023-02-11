Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte depremde yıkılan binalarla ilgili yapım kusurları olan ve kolon kestikleri iddia edilen 29 kişi hakkında... Güncel Haberler Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte depremde yıkılan binalarla ilgili yapım kusurları olan ve kolon kestikleri iddia edilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte depremde yıkılan binalarla ilgili yapım kusurları olan ve kolon kestikleri iddia edilen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kaynak: AA / Güncel Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Güncel Haberler

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