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Diyarbakır Çınar'da Cumhuriyet Bayramı'na Özel Çocuk Şenliği Düzenlendi

Diyarbakır Çınar'da Cumhuriyet Bayramı'na Özel Çocuk Şenliği Düzenlendi
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çocuk şenliğinde 1200 çocuk eğlenceli etkinliklere katıldı. Kaymakam Zikrullah Erdoğan, sosyal ve sportif alanda daha kapsamlı çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programları çocuk şenliğiyle sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Çınar Stadı'nda gerçekleştirilen ve 1200 çocuğun katıldığı şenlikte çocuk oyun parkı, okçuluk, minyatür futbol, tekvando, badminton, yüz boyama etkinlikleri yapıldı, çocuklara pamuk şeker dağıtıldı.

Etkinlikte çocuklarla sohbet eden Kaymakam Zikrullah Erdoğan, ilçeye büyük heyecan katan şenliğin güzel görüntülerle son bulduğunu belirtti.

Amaçlarının Cumhuriyet'in 101. yılını doyasıya kutlamak olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uçurtma şenliği, halk konseri, futbol, masa tenisi, ayak tenisi turnuvaları Karagöz ve Hacivat, sinema gösterimi gibi etkinliklerin finalini çocuk şenliği ile yaptık. Bu etkinlikleri sürekli hale getireceğiz. Kırsal mahallerde yaşayan çocuklarımız için de bu tür etkinlikler yapacağız. Etkinliğe katılan çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğunu gördükten sonra ne kadar güzel bir iş olduğuna şahitlik ettim. Bunun için de sosyal ve sportif alanda ilçemizde daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

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