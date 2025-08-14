Diyarbakır Çermik'te Yeni Sağlık Kompleksi Açılıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yapımı tamamlanan sağlık kompleksi açılışa hazırlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, sağlık alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Çermik'te yapımı tamamlanan ve bünyesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, 9 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve kreş bulunan sağlık kompleksi, vatandaşların sağlık hizmetine daha modern ve konforlu alanlarda ulaşmasına imkan sağlayacak.

İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, Diyarbakır'ın üçüncü Sağlıklı Hayat Merkezinin de bünyesinde bulunacağı sağlık kompleksinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asiltürk, Diyarbakır'a çok önemli bir yatırım ve hizmeti kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da sağlık standartlarının daha da yükselmesi, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en hızlı ve en kolay şekilde ulaşabilmeleri, bu hizmetleri en nitelikli, en kaliteli şekilde alabilmeleri noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Yapımı tamamlanan Sağlık Kompleksimizin hizmete girmesinde sona doğru yaklaşıyoruz. 6 bin metrekare kapalı alana sahip kompleksimizde, Çermik İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve kreş bulunacak. İlimizdeki sağlık kuruluşlarımızda ilk defa açılacak olan kreşin de yer alacağı komplekste bulunan Sağlıklı Hayat Merkezimizden vatandaşlarımız, beslenme, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite, kadın ve üreme sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı, tütün ve madde bağımlılığı, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), ruh sağlığı, enfeksiyon kontrol hizmetleri ile koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı ve tıbbi ve enfeksiyon kontrol hizmetleri konularında hizmet alabilecek."