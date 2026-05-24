Diyarbakır'da dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara yol açtı. Yağış nedeniyle bazı mahallelerde yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan yağışlar, Çermik ilçesine bağlı kırsal İncilli, Gürüz, Arabük, Kürabaz ve Kuşlukçayırı mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle tarım arazilerinde zarar oluştu. Bazı mahallelerde yollar suyla kaplanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışın etkili olduğu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı