Diyarbakır Çermik'te 1100 Aileye Kurban Bayramı Yardımı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık tarafından 1100 aileye nakdi yardım yapıldı.

Çermik Kaymakamı Adem Karataş öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere hanelerinde yaşayan kişi sayısına göre 1500 ila 3 bin lira arasında nakdi yardım sağlandı.

Kaymakam Karataş, devletin sosyal yardım politikaları doğrultusunda her zaman vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Karataş, "Amacımız, kimseyi yalnız bırakmadan, ihtiyaç duyduğu anda herkese destek olabilmek. Bu doğrultuda şeffaf ve adil bir süreçle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yardımlardan dolayı Kaymakam Karataş ve emeği geçen yetkililere teşekkür etti.