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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bilgievlerinin tanıtımı yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bilgievlerinin tanıtımı yapılıyor

Güncel Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim veren Selahaddin Eyyubi Bilgievinde görev yapan eğitmenler, öğrencilere bilgilerini tanıtıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim veren Selahaddin Eyyubi Bilgievinde görev yapan eğitmenler, öğrencilere bilgilerini tanıtıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selahaddin Eyyubi Bilgievinde görevli eğitmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerine eğitim desteği ve sosyal kültürel tanıtımlar kapsamında bilgievlerini tanıtım çalışmaları yürütüyor.

Eğitimlerin ve tüm faaliyetlerin ücretsiz olduğu dile getiren eğitmenler, okulları ziyaret ederek tanıtım çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Selahaddin Eyyubi Güncel Haberler

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