Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere yardım

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen 7 bin 500 kişinin giyim ve hijyen ile diğer birçok ihtiyacını karşıladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen 7 bin 500 kişinin giyim ve hijyen ile diğer birçok ihtiyacını karşıladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "El ele butik mağazası"nda depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Dağkapı Meydanı Yer Altı Çarşısında bulunan merkezlerde evleri hasar gören, yurtta kalan ailelere yardım yapıldı.

Daha önce tespit edilen 7 bin 500 kişiye Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından kıyafet, battaniye, iç çamaşırı, hijyen malzemesi, gıda, yatak, perde, halı, mama gibi yardımlar sağlandı.