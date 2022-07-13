Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 15 Temmuz'da ücretsiz ulaşım hizmeti - Haberler

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 15 Temmuz'da ücretsiz ulaşım hizmeti

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 15 Temmuz'da ücretsiz ulaşım hizmeti

Diyarbakır'da toplu taşıma araçları 15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Diyarbakır'da toplu taşıma araçları 15 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığınca hain darbe kalkışmasının 6'ncı yıl dönümünde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarının gün boyu yapacakları seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etkinliklere vatandaşın rahat ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferi düzenleyecek. Alınan karar gereği daha önceki yıllarda etkinliklerin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndan Dağkapı'ya kadar ring hattı oluşturuldu. Saat 18.00 itibariyle başlayacak ringde, otobüsler yeterli yolcu kapasitesine ulaşınca hareket edecek. Etkinliklerin sona ereceği 00.30 itibariyle aynı güzergahtan dönüş seferleri düzenlenecek."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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