Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı şampiyon oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genç Kadın Voleybol Takımı, il genelinde düzenlenen müsabakalarda rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan DBB Spor Genç Kadın Voleybol Takımı bir başarıya imza attı.

İl genelinde düzenlenen Genç Kadın Voleybol Ligi'nde rakiplerini yenen takım ve Dicle Üniversitesi Genç Kadın Voleybol Takımı final maçında karşı karşıya geldi.

Şehitlik Köşkler Spor Salonu'nda yapılan mücadelede DBB Voleybol Takımı rakibini 3-2 yenerek şampiyon oldu.

DBB ekibi, Diyarbakır 1. olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.