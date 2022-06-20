Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarihi değirmeni restore ederek işlevsel hale getiriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, merkez Sur ilçesindeki tarihi değirmen restore edilerek kullanılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel varlıkların gelecek nesillere aktarılması için titiz bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilen tarihi değirmeni restore ediyor.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, avlulu yapıya sahip değirmende geçen yılın kasım ayında başlatılan restorasyon çalışmalarının bu yıl ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor.

Restorasyonun ardından Karacadağ'dan getirilerek Hazreti Süleyman Camisinden Hevsel Bahçelerine doğru yönlendirilen su ile çalıştırılacak tarihi değirmen, geçmişte olduğu gibi buğdayı geleneksel yöntemlerle işleyerek, un elde edilecek.

Öğütülen un bir proje kapsamında değirmenin bulunduğu bahçede yapılacak tandırlarda pişirilerek ekmeğe dönüştürülecek.

Değirmen, restorasyon sonrası proje kapsamında yapılacak büfe ve sosyal tesislerde vatandaşlara hizmet verecek.