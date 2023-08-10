Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Tasarrufu Tedbirlerini Denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu tedbirlerini kontrol etmek amacıyla denetim yaptı. DİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kurallara uyulup uyulmadığı konusunda oto yıkamalar, halı yıkama fabrikaları ve akaryakıt istasyonlarının araç yıkama ünitelerinde denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayanlar hakkında idari ceza uygulanacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu tedbirlerini kontrol etmek amacıyla denetim yaptı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ile birlikte uzun yıllar daha gündemde olacağı anlaşılan kuraklığa karşı tedbirler almaya devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ve DİSKİ Kaçak Kontrol ekipleri, kurallara uyulup uyulmadığı yönünde oto yıkamalar, halı yıkama fabrikaları ve akaryakıt istasyonlarının araç yıkama ünitelerinde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta ekipleri kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi uyarınca 1295 lira idari ceza uyguluyor.

DİSKİ ekipleri, Yenişehir ilçesine bağlı TOKİ Üçkuyu Mahallesi'nde ana şebekesinde kaçak bağlantı yoluyla sulama yapıldığını tespit etti.

Denetimde, TOKİ'ye ait olan 1,5 dönüm arazinin izinsiz bir şekilde bahçe olarak kullanıldığı ve şebekeden borularla kaçak şekilde içme suyu ile sulandığı ortaya çıktı.

Ekipler, kaçak abone hattını iptal ederek, kullananlar hakkında yasal işlem başlattı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Kaçak su kullananlara uyarıda bulunan Tutşi, "Kaçak tüketimde bulunmak, insanların hakkına girmektir. Bu şekilde evde ve bahçe sulamada yapılan bilinçsiz su tüketimi, diğer vatandaşlarımızın su hakkını kullanmasına engel oluyor. Kaçak su kullanımına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

DİSKİ, içme suyunda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla 1-31 Ağustos arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılmaması, 8-12 Ağustos'ta il merkezindeki 36 halı yıkama fabrikasında, 8-10 Ağustos arasında 151 akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde ve 283 oto yıkama firmasında yıkamayı yasaklamıştı.