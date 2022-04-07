Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları judoda başarı elde etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları judoda başarı elde etti

AA - Osman Bilgin - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları judoda başarı elde etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, judoda dereceler elde etti.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, judoda dereceler elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ile Türkiye Judo Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği ve 6 ülkeden 450 sporcunun katıldığı "Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası" 4-6 Nisan tarihleri arasında Kilis'te yapıldı.

Şampiyonada Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından İbrahim Serhat Kaya 38 kilogramda, Muhammed Can Yüzen 50 kilogramda birinci, Nisanur Koyun 40 kilogramda, Melis Kakız 48 kilogramda ikinci, Abit Söylemez 34 kilogramda, Hiranur Koyun ise 44 kilogramda üçüncü oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü, takımlar sıralamasında ise yıldızlar kategorisinde ikincilik, minikler kategorisinde üçüncülük kupası kazandı.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyespor, Diyarbakır, Judo, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title