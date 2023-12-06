Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kart Sahiplerine Yardım Yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ikamet eden sosyal kart sahibi vatandaşların hesaplarına 750'şer lira yatırdı. Toplamda 10 bin 275 aileye 7 milyon 706 bin 250 lira yardım yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ikamet eden sosyal kart sahibi vatandaşların hesaplarına 750'şer lira yatırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için 10 bin 275 ihtiyaç sahibi aileye 750'şer liradan toplam 7 milyon 706 bin 250 lira hesaplara yatırıldı.

Belediye, 2023 yılında toplam 33 bin 332 aileye, 24 milyon 999 bin lira yardımda bulundu.

Tespit edilen yardıma muhtaç ailelere, ayni ve nakdi yardım hizmeti verilmeye devam edilecek.