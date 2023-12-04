Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 'Sonsuzluk Kervanı' Programını Düzenliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, şair Dursun Ali Erzincanlı, ilahi sanatçısı Murat Belet ve Mehmet Zeyd Yıldız'ı Diyarbakırlılarla buluşturacak olan 'Sonsuzluk Kervanı' programını düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi düzenleyeceği "Sonsuzluk Kervanı" programında televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, şair Dursun Ali Erzincanlı, ilahi sanatçısı Murat Belet ve Mehmet Zeyd Yıldız'ı Diyarbakırlılarla buluşturacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat programlarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

"Sonsuzluk Kervanı" programı ile vatandaşları şiir, sohbet ve ezgilerle dolu bir akşam bekliyor.

Televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer, şiirleri ile Dursun Ali Erzincanlı, ilahi sanatçısı Murat Belet ve Mehmet Zeyd Yıldız'ın yer aldığı "Sonsuzluk Kervanı" programı, 7 Aralık Perşembe günü saat 19.30'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.