Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi - Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi başkanlığında 2022'de yapılacak olan projeler ve yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi başkanlığında 2022'de yapılacak olan projeler ve yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen programda 2022 yılında yapılacak olan projelerle ilgili yatırımlar değerlendirildi. Toplantıda, yol yapım çalışmalarından park ve bahçe yatırımlarına, kırsal hizmetlerden kadın aile hizmetlerine, gençlik çalışmalarından kültür ve sosyal hizmetler alanındaki tüm çalışmalar ele alındı. Çiftçi, kente hizmet etmekten onur duyduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları arkadaşlarımla bir araya gelerek yapılacak çalışmaları değerlendirdik. Diyarbakır'ın hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı. Toplantıya, Genel Sekreter Yardımcıları Ensari Erden, Veysel Kızılay, Bülent Civelek, Vedat Güngör ve daire başkanları katıldı. AA / Osman Bilgin - Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Güncel Haberler

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