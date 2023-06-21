Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda güvenli gıdaya ulaşması, kurbanlık alımı ve kesimini sağlıklı bir şekilde yapması için hazırlıklara başladı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen, merkez ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinin yöneticilerinin de katıldığı toplantıda vatandaşların Kurban Bayramı'nın sorunsuz geçirmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nda güvenli gıdaya ulaşması, kurbanlık alımı ve kesimini sağlıklı bir şekilde yapması için hazırlıklara başladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen, merkez ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinin yöneticilerinin de katıldığı toplantıda vatandaşların Kurban Bayramı'nın sorunsuz geçirmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Toplantıda, şu kararlar alındı:

"Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kurban satış ve kesim yerlerinde veteriner hekim ile hayvanların kaçmalarını önlemek amacıyla "kurban yakalama ekipleri" oluşturacak. Kurban kesim ve satış yerlerinde dezenfeksiyon ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütülecek. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı da kurban kesim ile satış yerlerinde oluşacak atıkların bertarafını gerçekleştirecek.

Kurban kesim ve satış yerlerinde yeterli sayıda çöp konteynırları bulundurulacak. Ayrıca kentte ki tüm mezarlıkların temizliği yapılacak. Zabıta, kaçak kesimlerin önüne geçmek için denetimler gerçekleştirecek. Zabıta Daire Başkanlığı, hayvan kesim ve satış yerlerinde sık sık denetimler gerçekleştirerek, belirlenen kesim ve satış yerleri dışında yapılacak olan işlemlere müdahale edecek.

Zabıta ekipleri, bayram arifesi ile 1'inci gününde vatandaşların rahat şekilde mezarlık ziyaretlerini yapmalarını sağlamak için seyyar satıcılara ve dilencilere karşı tedbirler alacak. Kurban kesim ve satış alanları tazyikli suyla yıkanacak

İtfaiye Daire Başkanlığı, tüm kurban satış ve kesim alanlarında ihtiyaç duyulması halinde arasözlerle tazyikli su ile alanların temizliğini sağlayacak. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı belirlenen alanlarda oluşacak yapısal eksiklikleri giderecek.

DİSKİ Genel Müdürlüğü de kesim ve satış yerlerinde olası rögar tıkanmalarının önüne geçmek için alanda vidanjör bulunduracak ve su tesisatlarını gözden geçirecek."