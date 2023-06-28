Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kabir Ziyaretine Şeker ve Lokum İkram Etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan vatandaşlara, şeker ve lokum ikram etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram nedeniyle yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşları şeker ve lokumla karşıladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan vatandaşlara, şeker ve lokum ikram etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içerisinde gerçekleştirmeleri için mezarlıklardaki tüm hazırlıklar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayram nedeniyle yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen vatandaşları şeker ve lokumla karşıladı.

Bayram dolayısıyla merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nın girişine kurulan stantta vatandaşları kapıda karşılayan ekipler, şeker, lokum ve kolonya ikram etti.