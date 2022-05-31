Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor - Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte 17 ilçede ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, yakarca, kene ve benzeri zararlı haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması ve bunlardan bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma, şark çıbanı gibi hastalıkların önlenmesi için bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

17 ilçede başlatılan ilaçlama çalışmalarında 311 personel, 62 araç, 200 sırt pompası, 35 holder cihazı, 60 atomizör, 47 ULV cihazı, 2 termal sisleme, mistblower cihazı görev alıyor.

İlaçlama çalışmaları kapsamında sivrisinek larvalarına karşı, zararlının biyolojik yaşam evrelerini göz önünde bulunduran ekipler, bu kapsamda havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlık alanlar, bataklıklar, fosseptikler, birikinti sular, bodrum suları, süs havuzları gibi üreme alanlarında, belli periyotlarla kontrollerden geçiriyor. Uygulamalarla hedef zararlının üremesini engelleniyor.

Kalıcı ilaçlarla çalışmalarını sürdüren ekiplerin çalışmaları aralıksız sürecek.

AA / Güncel