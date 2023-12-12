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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlere Ücretsiz Yetenek Kursları Açıyor

12 Aralık 2023 14:25 Güncelleme: 14:26 Abone Ol

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hayalindeki mesleği edinmeleri için ücretsiz özel yetenek kursları düzenliyor. Askeri okul, polis meslek yüksekokulu, bekçilik okulu gibi kurumlara yerleşmek isteyen gençler, 12 ay boyunca kesintisiz olarak bu kurslara katılabiliyor. Spor eğitmenleri eşliğinde yapılan antrenmanlar, Kayapınar Talaytepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.