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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlere Ücretsiz Yetenek Kursları Açıyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hayalindeki mesleği edinmeleri için ücretsiz özel yetenek kursları düzenliyor. Askeri okul, polis meslek yüksekokulu, bekçilik okulu gibi kurumlara yerleşmek isteyen gençler, 12 ay boyunca kesintisiz olarak bu kurslara katılabiliyor. Spor eğitmenleri eşliğinde yapılan antrenmanlar, Kayapınar Talaytepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hayalindeki mesleği edinmesi amacıyla açtığı ücretsiz özel yetenek kursları sürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı; askeri okul, Polislik Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), bekçilik okulu, AFAD, itfaiye Eri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ve Spor Liseleri'ne yerleşmek isteyen gençlere yönelik ücretsiz özel yetenek kursları 12 ay kesintisiz devam ediyor.

Kayapınar Talaytepe Spor Kompleksi'nde pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde spor eğitmenleri eşliğinde sabah 09.00-10.15 saatleri arasında erkekler, 10.00-12.00 saatleri arasında ise kadınlar antrenman yapıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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