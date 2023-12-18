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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnafa Yönelik Geziler Düzenliyor

18 Aralık 2023 12:19 Güncelleme: 12:20 Abone Ol

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, esnafa yönelik başlattığı 'Kentini Tanı Kendini Tanıt Projesi' kapsamında düzenlediği geziler sürüyor. Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, esnafın kente gelen turistlere daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Gezi programında katılımcılara rehberler tarafından kentin tarihi ve turistik mekanlarıyla ilgili bilgi verildi. Esnafa yönelik gezi ve tanıtım programlarının devam edeceği belirtildi.