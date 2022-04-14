Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyleri EKPSS'ye hazırlıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ortaöğretim ve ön lisans mezunu engelli bireylere Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Ekpss ) hazırlanmaları için ücretsiz eğitim veriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen projelerle engelli bireylere destek sürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli vatandaşlara istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla ücretsiz EKPSS kursu düzenledi.

Görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelliler kurslarda, Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve anayasa olmak 5 branşta eğitim alıyor.

Eğitim programında engelli bireylere, fiziksel ve zihinsel durumları göz önünde bulundurularak gruplar halinde ders veriliyor.

Adayların 24 Nisan'da yapılacak sınavda başarılı olabilmesi için eğitmenler yoğun bir program hazırladı. Öğrencilerle birebir ilgilenen eğitmenler, eksikliklerin giderilmesi için konu anlatımlı ders saatlerini de genişletti.

Programa zihinsel engelli grubundan katılan Yusuf Korkmaz, 6 ay önce başladığı kurstan verim aldığını, ayrıca sosyalleştiğini belirtti.

Korkmaz, "Eksiklerimizi tamamlıyoruz. Diğer engelli grubuyla kaynaştık. Bu kuruma geldikten sonra daha aktif olduk. İçimizdeki korkuları yendik." ifadesini kullandı.

Ebru Yaşin de sınava sayılı günler kaldığını, öğretmen olmak için gece gündüz ders çalıştığını belirterek, "Öğretmen olarak benim gibi engellilerin hayatına dokunmak istiyorum. Engelli bireyler, adaptasyon sorunu yaşıyor. Bu konuda onlara yardım etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.