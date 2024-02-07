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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi EMlTT Fuarı'nda yerini aldı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, EMlTT Fuarı'nda kentin turistik ve kültürel değerlerini tanıtıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 27'ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) yerini aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, kentlerin yerli ve yabancı turistlere doğru ve etkili tanıtımı için önem taşıyan, ülkenin birinci dünyanın ise en büyük 5. turizm fuarı olan EMlTT'te tanıtılıyor.

İstanbul'da 6-9 Şubat tarihleri arasında 95 ülkeden 595 firmanın katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda ilin tanıtımı tarihi Hasanpaşa Hanı şeklindeki tasarlanan stantta gerçekleştiriliyor.

Kentin tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanı sıra coğrafi işaret tescil belgesi almış yöresel ürünlerinin de sergilendiği fuarda, ildeki otelciler, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve turizm elçileri tarafından kent turizmi hakkında fuar ziyaretçileri ve sektör temsilcilerine bilgi veriliyor, kentin turizm kapasitesinin artması için görüşmeler yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Doğu Akdeniz Diyarbakır Turizm Güncel Haberler

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