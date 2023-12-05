Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgievlerinde Ağız ve Diş Sağlığı Semineri Düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere ağız ve diş sağlığı semineri düzenlendi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı bilgievlerine devam eden öğrenciler, ağız ve diş sağlığı konusunda uzman hekimler tarafından bilgilendirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere ağız ve diş sağlığı semineri düzenlendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı bilgievlerine devam eden öğrenciler, ağız ve diş sağılığı kapsamında uzman hekimler tarafından bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ağız ve diş sağlığı uzman hekimleri Merkez, Selahaddin Eyyubi ve Alim Emiri Bilgievi öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi, diş ve diş etlerinin fırçalama yöntemleri, ağız ve diş temizliği, diş sağlığı açısından tüketilmesi gerekli olan besin, gıdalar ve daha birçok konuda bilgi verdi.

Hekimler öğrencilere, diş fırçalamanın en doğru yöntemini uygulamalı olarak anlatırken öğrencilerin yanlış yöntemlerle diş fırçalamanın önüne geçildi. Uzman hekimler, öğrencilere ağız ve diş temizliği, diş fırçalamanın en doğru yöntemi nasıl olduğunu uygulamalı olarak anlattı. Hekimler, ağız ve diş sağlığı için özellikle tüketilmesi gerekli olan besin ve gıdalar hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Diş taramalarının da gerçekleştiği seminere katılım sağlayan öğrenciler emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2 Fragmanı İzle! Ölüm Dünya 2 ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu! İSKİ BARAJLARDA SON DURUM | 5 Aralık Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yabani YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aile YENİ BÖLÜM (23. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (65. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (5 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 5 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title