Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bağlar ilçesinde yeni spor tesisi yapacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde 1000 kişilik yeni spor tesisi yapmak için çalışmalara devam ediyor. Spor tesisi, basketbol, voleybol ve hentbol oynanabilecek çok amaçlı bir spor salonu olacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde 1000 kişilik yeni spor tesisi yapmak için çalışmalara devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında 17 ilçede gençlik hizmetleri ve spor alt yapısındaki eksikliklerin tamamlanması için düzenlenen protokol kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca, merkez Bağlar ilçesi Toptancılar Sitesi ile Yeniköy Mezarlığı arasındaki alana yapılan çalışmada sona yaklaşıldı.

İnşası devam eden spor tesisi, vatandaşların basketbol, voleybol ve hentbol oynayabileceği çok amaçlı spor salonu olarak hizmet verecek.

Tesiste aynı zamanda spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu da yer alacak.