Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bağlar ilçesinde 80 metruk yapının yıkımını tamamladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun talebi üzerine çalışmalara başladığı Bağlar ilçesinde 80 metruk yapının yıkımını tamamladı. Yıkılan yapılar çevre kirliliğine yol açıyor ve kent estetiğine uygun değildi. Yıkım çalışmaları sonucunda çıkan molozlar bertaraf ediliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun talebi üzerine çalışmalara başladığı Bağlar ilçesinde 80 metruk yapının yıkımını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıları yıkıyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ekipleri, Kaynartepe Mahallesi'ndeki 8 katlı Akyol Apartmanı'nda aralarında bulunduğu 80 metruk yapıda yıkım çalışmalarını tamamladı.

Yapılardan çıkan molozlar, Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Depolama Sahasına taşınarak bertaraf ediliyor.

Ekipler, çalışma kapsamında 10 metruk yapının da yıkım işlemlerine kısa sürede başlayacak.