Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 7. Etap Restorasyon İhalesini Gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi surları restore etmek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında 51 ve 62 numaralı burçlar arasını kapsayan 7. etap restorasyon işinin ihalesini gerçekleştirdi. İhaleye 27 firma katıldı ve kazanan firma ile sözleşme imzalanacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 51 ve 62 numaralı burçların arasını kapsayan 7. etap restorasyon işinin ihalesini gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi surları gelecek nesillere taşımak amacıyla "Surlarda Diriliş" sloganıyla başlattığı restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 51 ile 62 nolu burçlar dahil olmak üzere 12 burcun restorasyonu için ihaleye çıktı.

İhaleyle 52 nolu burç olarak adlandırılan Keçi Burcu'nun da kapsamlı restorasyonu gerçekleştirilecek.

3 Temmuz'da yapılan ihaleye 27 firma katıldı.

İhaleyle ilgili yasal mevzuat gereği teklif veren firmaların incelenmesinin ardından kazanan firmayla sözleşme imzalanacak.