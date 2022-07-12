DİYARBAKIR - Bismil lavanta kokuyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2019'da 50 dönüme ekilen lavantanın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Üreticilerin son yıllarda ekonomik girdisinin yanında turizme katkısı dolayısıyla da tercih ettiği lavantalar, güzel görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrullah Akyıldız, AA muhabirine, lavanta tarlalarının son yıllarda birçok ilde turizm için çeşitlilik oluşturduğunu söyledi.

"İlk denemede güzel sonuçlar elde ettik"

Isparta'da örneğini gördükten sonra Bismil'de lavantanın yetişip yetişmeyeceğini göstermek amacıyla 2019'da 50 dönümlük araziye 80 bin kök ekim yaptığını ve çok güzel sonuçlar elde ettiğini anlatan Akyıldız, şunları kaydetti:

"Daha önce Bulgaristan ve Fransa'nın çok değişik yerlerinden çıkan bu bitkiyi ülkemizde de Isparta ve Tekirdağ gibi illerde uygulamaya başlamışlardı. Ben de Isparta'da örneğini gördükten sonra kendi bölgemde Bismil'de bunun yetişip yetişemeyeceğini göstermek amacıyla bir proje hazırladım. Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü yardımıyla hazırladığımız projede Bulgaristan'dan getirdiğimiz 80 bin kök lavantayı burada denedik."

Lavantanın yılda en az 2 defa hasat edildiğini dile getiren Akyıldız, "Lavanta bizim sulu ve verimli tarlalarımızda çok daha çabuk cevap verdi ve çok daha kaliteli ürün ve yağ elde ettik." dedi.

"Turizmi canlandırmak istiyoruz"

Lavantanın ekimiyle bir yandan kadınlara istihdam sağladıklarını, bir yandan da ekonomik kazançla beraber bölgenin tanıtımına katkı sunacaklarını belirten Akyıldız, şunları söyledi:

"Lavantanın ekiminde çapasından hasadına hatta ayıklamasından yağ ve ürüne dönüşünceye kadar birçok kademesinde kadınlar çalışıyor. Asıl amacımız istihdam yaratmak onun yanında da Bismil ve Diyarbakır bölgesini yeni bir turizm cazibesi haline getirmektir çünkü bildiğiniz üzere Isparta, Tekirdağ gibi yerlerde binlerce turist sadece bu lavantaların içinde fotoğraf çekmeye gider. Biz de inşallah Bismil bölgemize turistleri çekerek bu güzel lavantalarımızın içinde fotoğraflarını çekeceğiz."

Lavanta hasadında çalışan Azize Arslan da pamuk tarlasında çapa işi de yaptıklarını anlatarak, "Bazen de lavanta çıkınca lavantaya da geliyoruz. Kokusu güzel, kendisi güzel. Biraz zorlu yanları var ama alışınca oluyor." dedi.

Lavantanın Bismil'de yetişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Amine Karaman ise çalıştığı mor renkli tarlaya bazen fotoğraf çekmek için vatandaşların geldiğini görünce sevindiklerini ifade etti.